Percy Tau zit nog niet in de Premier League: "Niet vanwege mijn talent, maar door het reglement"

Percy Tau is een ster in Zuid-Afrika en is eigendom van het Engelse Brighton &Hove Albion. Toch speelt hij al drie opeenvolgende seizoenen in België...

Na uitleenbeurten van Brighton aan Union en Club Brugge verdedigt Percy Tau nu de kleuren van Anderlecht. De Zuid-Afrikaanse aanvaller blijft echter gefixeerd op zijn grote droom: doorbreken in de Premier League. Ik heb altijd al gezegd dat de regels me uit de Premier League hebben gehouden. "Ik vind dat ik het goed doe. Natuurlijk speel ik nu al drie seizoenen op huurbasis, maar mijn spel gaat erop vooruit. Met Club Brugge werd ik kampioen. Ik zie geen problemen met mijn parcours", legde Tau uit bij het Zuid-Afrikaanse Soccer Laduma. Al had de aanvaller naar eigen zeggen al verder kunnen staan in zijn carrière. "Ik heb altijd al gezegd dat de regels me uit de Premier League hebben gehouden. Het is geen kwestie van talent of geloof. We zullen wel zien wat er gebeurt, maar ik blijf hard werken."