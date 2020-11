AA Gent verlengt contract van 18-jarig jeugdproduct

Bij AA Gent zijn ze bezig met investeren in de jeugd. Dinsdagavond zette de 18-jarige middenvelder Wouter George zijn handtekening onder een contract tot medio 2023.

George kwam in 2016 in de jeugdopleiding van AA Gent terecht. De 18-jarige speler kwam toen over van Oud-Heverlee Leuven.

Sinds de zomer maakt hij ook deel uit van de A-kern van de Buffalo's. Hij haalde het echter maar één keer tot de selectie, op de vorige speeldag tegen Anderlecht. Minuten verzamelen zat er dit seizoen nog niet in. "Hij is nu de tweede speler uit de jeugdwerking die deel uitmaakt van de huidige A-kern", klinkt het bij AA Gent.