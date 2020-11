Té hoge loonlast zorgt voor rode cijfers bij Beerschot, maar... "Het nodige geld is al bijgepast"

Beerschot heeft een jaarrekening met een verlies van 4,3 miljoen euro voorgelegd. Het is niet lang zoeken naar de oorzaak van de rode cijfers. Langs de andere kant: het verschil is al bijgepast.

Beerschot ontving tijdens het kampioenenseizoen in 1B 6,8 miljoen euro aan inkomsten. Aan andere zijde werd er 11,1 miljoen euro uitgegeven. Met andere woorden: de jaarrekening toont een verlies van 4,3 miljoen euro.

Op het Kiel kennen ze de oorzaak. De loonlast bij de Mannekens ligt enorm hoog. 5,6 miljoen euro verdwijnt op de bankrekening van de spelers. Al heeft het wellicht ook zijn vruchten afgeworpen. Er was niet alleen de promotie, maar Beerschot is één van de revelaties in 1A.

Et alors?

Toch maakt geen kat zich zorgen in het Olympisch Stadion. "De continuïteit van de club komt niet in het gedrang", reageert Beerschot in Het Laatste Nieuws. "De drie mede-eigenaars hebben het nodige geld in maart jongstleden al bijgepast."

Francis Vrancken, Philippe Verellen en prins Abdullah Bin Mosaad investeren zo verder in het paars-witte project. Voor de volledigheid: het is logisch dat de bijgepaste gelden nog niet gepubliceerd zijn. Dat volgt pas in de jaarrekening van volgend jaar.