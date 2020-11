De profetische woorden van Philippe Clement en de (on)zin van deze interlandperiode

Voor sommige clubs is de angst op besmettingen door internationals naar andere landen uit te sturen in tijden van corona werkelijkheid geworden. Een extra bubbel, een grotere kans op een besmetting. Deze interlandperiode leidde tot veel ergernis...

“Ik heb liever dat er geen jongens van mij worden opgeroepen in deze coronatijden”, antwoordde Philippe Clement toen hij gevraagd werd naar Charles De Ketelaeres eerste selectie voor de Rode Duivels. Het bleken profetische woorden. Niet voor De Ketelaere zelf, maar voor Eduard Sobol.

Covid-loterij

De linksachter legde een positieve coronatest af bij de nationale ploeg van Oekraïne en ook Kortrijk-middenvelder Yevgen Makarenko ‘viel in de prijzen’. Want we kunnen het stilaan als een loterij beginnen zien. Die andere JPL-speler uit de Oekraïense selectie, Roman Yaremchuk, kreeg een negatief teststaal terug.

De schade voor Belgische clubs kan alleen maar oplopen. Haast geen enkele nationale ploeg bleef gespaard van coronabesmettingen. Het overkwam Cristiano Ronaldo vorige maand en meer recent horen Mo Salah (Egypte, Liverpool) en Luis Suarez (Uruguay, Atlético Madrid) bij de covid-ongelukkigen.

Kritiek van topcoaches

En het gevaar op coronabesmettingen is niet het enige risico tijdens deze interlandperiode. De kalenders voor de topspelers zijn zo volgepropt dat er nauwelijks nog rustmomenten zijn. José Mourinho (Tottenham) deed zijn beklag in zijn geheel eigen, sarcastische stijl. Antonio Conte (Inter) zou dan weer een akkoord hebben gesloten met Kolarov om niet te spelen.

Tekenend voor de situatie is dat een volledig fitte speler zoals Simon Mignolet rust wordt gegund, terwijl hij onder normale omstandigheden staat te springen om de eer van zijn land te verdedigen. Gelukkig blijft iedereen nu een paar maanden gespaard van interlandvoetbal.