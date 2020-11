Nederland kan zich niet kwalificeren voor de Final Four, deze tegenstanders kunnen de Rode Duivels treffen!

De Rode Duivels hadden genoeg aan een punt tegen Denemarken om zich te kwalificeren voor de Final Four van de Nations League. Met een overwinning tegen de Denen zetten ze de puntjes op de i.

Maar tegen wie kunnen de Rode Duivels uitkomen in die Final Four? Toch wel tegen erg grote landen, misschien wel dé kans voor de Duivels om zich te bewijzen tegen de grote landen.

Groep A - Italië

In groep A ging het nog tussen drie landen op de laatste speeldag. Italië ging als leider naar Bosnië terwijl Polen en Nederland allebei een overwinning nodig hadden om nog kans te maken op de groepswinst. Nederland won in extremis wel van Polen maar Italië won zijn wedstrijd waardoor ze zich plaatsen voor de Final Four.

Groep B - België

Groep C - Frankrijk

De Fransen moesten in hun groep afrekenen met Portugal, de vorige Nations League-winnaar. Portugal en Frankrijk hielden gelijke tred maar in Portugal konden de Fransen winnen. Zo plaatste de wereldkampioen zich ten koste van de Europese kampioen en Nations League-winnaar van vorig jaar.

Groep D - Spanje

In groep D zaten met Duitsland en Spanje ook twee kleppers. Het hing allemaal af van het onderlinge duel tussen Spanje en Duitsland op de laatste speeldag. Daarin vernederden de Spanjaarden Duitsland met 6-0.

Speeldata

Zoals vaak met internationale toernooien, moeten we ook op de eindfase van de Nations League nog even wachten. Op 3 december wordt er geloot maar de eindronde staat pas van 6 tot 10 oktobe r2021 gepland in Italië.

Hoogstgeplaatste landen gaan door

Opvallend, in elke groep gaat het hoogstgeplaatste land door op de FIFA-ranking. België en Frankrijk staan op plaatsen 1 en 2, Spanje op plek 6 en Italië op plaats 12 (maar Nederland op 15). Zo komen de sterkste landen uit elke groep bovendrijven.