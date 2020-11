Courtois en Rode Duivels hebben geleerd van Zwitsers debacle: "We gaan niet denken dat we al in de finale staan"

De Rode Duivels hebben vanavond genoeg aan een punt tegen Denemarken om zich te plaatsen voor de Final Four van de Nations League. Thibaut Courtois en zijn landgenoten hebben geleerd van het debacle van de vorige editie.

Twee jaar geleden waren de Rode Duivels ook al op weg naar de Final Four van de Nations League. Meer zelfs: onze nationale ploeg kon zelfs met twee doelpunten verschil verliezen in Zwitserland.

België kwam met 0-2 op voorsprong in Zwiterland, maar verloor uiteindelijk met 5-2. "Maar tegen Denemarken gaan we niet denken dat we al in de finale staan. We gaan de wedstrijd van de eerste tot de laatste minuut op volle intensiteit spelen."

Iedereen is nu wél gemotiveerd om te winnen, die finale te spelen en een trofee te winnen

"Normaal zullen we winnen als we doen wat de coach vraagt", spreekt Thibaut Courtois vol vertrouwen. "Iedereen is nu wél gemotiveerd om te winnen, die finale te spelen en een trofee te winnen. Ook al weegt de Nations League minder zwaar door dan een EK of WK."