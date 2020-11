Transfernieuws en Transfergeruchten 18/11: Januzaj - Hulk - Alaba - Bornauw - Bellingham - Peres Petroni - Löw

Kent u Amadou Onana nog/al? De kans is misschien eerder klein, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. ( Lees meer )

Miljoenenzaakje op komst voor Club Brugge? "Veel geïnteresseerde clubs, huurbeurt geen optie"

Club Brugge wil zich in de Champions League opnieuw laten zien de komende weken. Ondertussen zijn er natuurlijk nog een aantal deals die al op tafel liggen en waar veel mee mogelijk is. (Lees meer)

Riccardo Ciervo langer in Rome

Riccardo Ciervo heeft zijn contract bij AS Roma weten te verlengen tot 2024. Dat hebben de Romeinen laten weten.

🤝 Riccardo Ciervo rinnova con l'#ASRoma fino al 30 giugno 2024



📄 https://t.co/O2u8NXG9GC pic.twitter.com/0C3jSs2LoM — AS Roma (@OfficialASRoma) November 18, 2020

Verrassende terugkeer in de maak? 'Manchester United wil twee andere Premier League-clubs aftroeven voor Rode Duivel'

Krijgen we binnenkort opnieuw een Rode Duivel extra te zien in de Premier League? Het zou zomaar kunnen, want Manchester United heeft plannen. (Lees meer)

Löw blijft op post

Er zou een crisisberaad zijn geweest op de luchthaven in Duitsland en de Duitse voetbalbond zou vervolgens volgens Duitse bronnen beslist hebben om voorlopig door te gaan met Joachim Löw.

'Italiaanse topclub had Rode Duivel bijna beet, Anderlecht loopt miljoenen voorlopig mis'

Sebastiaan Bornauw maakte dan wel geen al te beste beurt bij de Rode Duivels en Belgische beloften de voorbije week, maar in Duitsland maakt hij wél de nodige indruk. En dat zal opleveren. Het had zelfs al gekund. (Lees meer)

Hulk is transfervrij

Hulk is komende zomer transfervrij en dat zou diverse teams wel eens los kunnen maken om hem proberen in te lijven. Diverse bronnen melden de interesse van vele Europese clubs.

David Alaba wil véél boter bij de vis

David Alaba die een transfervrije transfer naar Engeland zou maken omdat hij einde contract is? Dat zou zeker kunnen. Hij vraagt echter niet minder dan 300.000 euro per week salaris, weet The Sun ...

Jude Bellingham naar Engeland?

Jude Bellingham is maar een van de vele talenten van Borussia Dortmund. In de Engelse tabloids wordt hij nu al gelinkt een vele Engelse teams.