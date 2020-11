Goed nieuws uit de Antwerpse ziekenboeg: sterkhouder van vorig seizoen traint weer mee

Ivan Leko beschikt over een brede kern bij Royal Antwerp FC en heeft straks nog een extra pion ter beschikking. Een van zijn langdurig geblesseerden verscheen weer op training.

Ivan Leko moest het tot dusver zonder Sander Coopman en Alexis De Sart doen. Die laatste staat ondertussen dicht bij een terugkeer. Donderdag trainde hij weer mee bij de Great Old.

De Sart was vorig seizoen een sterkhouder op het middenveld. Hij was de vaste pion naast Faris Haroun, maar blesseerde zich aan de mediale band van de rechter enkel. Zo moest hij de bekerfinale in de zetel volgen en liep hij een tijdlang met krukken rond.

Het centrale middenveld van Antwerp wordt momenteel bezet door Haroun, Hongla en Gerkens. B. Verstraete en Boya zijn de doublures.