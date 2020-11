Mbokani wordt 35, is nog lang niet van plan te stoppen en duidt de beste aan waar hij al mee samenspeelde: "Zijn techniek, incroyable"

Dieumerci Mbokani zal zichzelf een verjaardagscadeautje moeten geven dit weekend. De prijsschutter van Antwerp wordt zondag 35, maar de spelersgroep heeft een vrije dag en zijn familie zit in Monaco. Maar er komen er nog die hij met zijn ploegmaats zal kunnen vieren.

Mbokani is bijlange nog niet van plan om te stoppen. Tot zijn 39ste, zoals Zlatan? "Waarom niet? Zolang ik me goed blijf voelen, ga ik door", zegt hij in HLN. "Ik ben heel fier dat ik op deze leeftijd nog kan voetballen. Ik had niet verwacht dat ik nu nog zou spelen, nee. Maar ik blijf doorgaan, ik ben nog in vorm. De dag waarop ik voel dat ik te moe ben, oké, dan is het gedaan en stop ik. Maar da's nog lang niet het geval. Ik ben al vijftien jaar prof, het is niet aan iedereen gegeven. Ik heb hard gewerkt om hier nu te zitten."

Tijdens zijn carrière speelde hij al samen met heel wat goeie spelers, maar er stak er toch eentje voetbaltechnisch bovenuit. "Matí Suárez, bij Anderlecht. Die was magnifiek. Zijn techniek: incroyable, ongelofelijk. Bij Wolfsburg waren er ook twee Braziliaanse internationals, Diego en Josué: man, die waren ook sterk."