Dury ziet goed gevoel in de groep maar is op zijn hoede voor Mechelen: "Denk maar aan hun terugkeer op Club Brugge"

Een opluchting voor Francky Dury en voor heel Zulte Waregem was het, die overwinning op het veld van Cercle Brugge. Dat kan de ploeg weer een nieuw elan geven, maar dan moet die lijn wel doorgetrokken worden in de thuiswedstrijd tegen KV Mehelen.

Zulte Waregem was al een paar keer de overwinning misgelopen en dan is de ontlading groot wanneer die driepunter eindelijk een feit is. "In Oostende hadden we vijf minuten een black-out en tegen Kortrijk waren we op vijf seconden van de overwinning. Vorige week tegen Cercle was het er op en dat doet deugd", zegt Fancky Dury op de webstek van Essevee.

Dury voelt dat er weer meer schwung in het team zit. "Ik blik vooral terug op een goede eerste helft tegen Cercle Brugge waarbij we goed voetbal brachten, kansen afdwongen en de controle hadden over de partij. Je voelt dat er na die overwinning een goed gevoel leeft in de groep. Wanneer dat gevoel goed zit, dan krijg je meer vertrouwen en kan je opnieuw beter voetballen."

In zelfde situatie als KVM

Wat gaat het geven in de ontmoeting met KV Mechelen? "We zitten allebei in dezelfde situatie. Zij staan, met een wedstrijd minder gespeeld, een plaatsje achter ons. Ik heb al enkele wedstrijden van Mechelen gezien waarbij ze goed voetbal brachten. Denk maar aan de terugkeer op Club Brugge en hun wedstrijd tegen Antwerp."

Dury onderschat alleszins de kwaliteiten van de tegenstander niet. "Ze bikkelden vorig seizoen mee voor een plaats in Play-Off 1 en hebben niet veel spelers zien vertrekken uit die kern. Integendeel, ze hebben enkele goeie spelers aangetrokken."