Kersvers Rode Duivel staat zondag met Anderlecht voor een speciale terugkeer naar het Kiel

Zondagmiddag staat er de topper tussen Beerschot en Anderlecht op het programma. Voor Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix wordt het een speciale terugkeer naar het Kiel. In het verleden was hij actief in de jeugdreeksen van Beerschot.

Het zijn enkele dolle weken voor Hannes Delcroix. De verdediger profiteerde van het uitvallen bij zijn collega's en greep zijn kans bij Anderlecht. Op enkele weken tijd kwam hij in de basisopstelling van Vincent Kompany terecht. Dat was ook bondscoach Roberto Martinez niet ontgaan. Hij selecteerde de Anderlecht-verdediger voor de Rode Duivels en gaf hem zelfs speelminuten in het gewonnen oefenduel tegen Zwitsterland. Maar ook na de interlandperiode staat er voor Delcroix weer een leuke wedstrijd op het programma. Contractverlenging Arnstad Zondag keert hij dus terug naar Beerschot. Tot 2013 speelde Delcroix voor Beerschot vooraleer de verdediger vertrok naar de jeugdopleiding van Paars-wit in Neerpede. Daarnaast weet Sudpresse dat het bestuur van Anderlecht bezig is met een contractverlenging voor de jonge verdediger. Na het vastleggen van Kristian Arnstad zou Delcroix dus de volgende op het lijstje zijn. Vorig seizoen leek Delcroix nog overbodig bij Anderlecht. Hij trok een seizoen op uitleenbasis naar het Nederlandse RKC Waalwijk.

