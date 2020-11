Bij KVO hebben ze geen 'bad boy-beeld' van Jordan Lukaku: "Hij kon evengoed 'Jan met de pet' zijn"

Jordan Lukaku wil bij Antwerp weer belangrijk worden, zoals hij dat eerder bij KV Oostende was. Hij moet echter opboksen tegen zijn reputatie, maar bij KVO hebben ze een ander beeld van hem.

De snelheidsovertredingen en het rijverbod blijven hem achtervolgen, maar volgens Rik Coucke, voormalig teammanager van Oostende, klopt dat beeld niet. “Ja, als jonge gast heeft Jordan een paar stoten uitgehaald. Maar om nu te zeggen dat hij een ‘bad boy’ is? Nee, da’s niet correct", zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

Coucke gaat nog een stap verder. “Eigenlijk is hij een introverte gast, een beetje een eenzaat bij wie je weinig toegang krijgt. Het is niet iemand die uitbundig of uit de hoogte doet, maar hij zal ook niemand tot last zijn. Indien hij niet ‘Jordan Lukaku’ heette, kon het evengoed Jan met de pet geweest zijn. Ik weet nog dat we met enkele spelers op schoolbezoek gingen in Tielt om over het leven als profvoetballer te praten. Jordan ging probleemloos met kinderen op de foto, maar bij het vragenuurtje antwoordde hij enkel met ‘ja’ of ‘nee’. Je moet soms echt trekken en sleuren om met hem te kunnen babbelen.”