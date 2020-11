ONGELOOFLIJK: doelman Bodart scoort en redt punt voor Standard na ultieme goal

De eerste wedstrijd van de dertiende speeldag was er eentje tussen Standard en Eupen. Een overwinning voor de thuisploeg zou een virtuele leidersplaats betekenen. Standard, dat met financiële zorgen kampt, moest het doen zonder Carcela. De Marokkaan testte positief en zat in quarantaine.

De wedstrijd kreeg een zeer hoog tempo mee en aan beide kanten vielen er kansjes te noteren. Bij Eupen was Ngoy de gevaarlijkste man, maar Bodart stond echter alert te keepen. Eupen was de betere ploeg en gaf Standard geen ruimte om te voetballen.

2 dolle minuten

Net na het halfuur was het toch Standard dat op voorsprong kwam. Bokadi kon de vrije trap van Fai enig mooi in doel verwerken. Via deze halve omhaal kwam Standard aan de leiding en zo zag het er plots zeer goed uit voor de Rouches.

Nog geen minuut nadien stond de verdiende 1-1 al op het bord. Stef Peeters kon Prevljak bedienen via een splijtende pas. De Bosniër liet de kans niet liggen en bracht Eupen op gelijke hoogte.

Rode kaart

Aan het einde van de eerste helft ging Eden Shamir tot tweemaal toe te stevig in duel. Beide fouten werden bestraft met een gele kaart. Op aangeven van de VAR werd de tweede gele kaart nog omgezet naar een directe rode kaart. Het veranderde niets aan de situatie van Standard dat het in de tweede helft moest doen met een man minder.

Na rust

Eupen kon meteen profiteren van de man-meer-situatie. In minuut 56 kreeg Eupen een vrije trap en dit was een kolfje naar de hand van Stef Peeters. De Limburger krulde de bal wondermooi in doel en zo stond Eupen al vroeg in de tweede helft op voorsprong.

Toch gaf Standard niet af. De Rouches bleven het proberen. Oularé en Bokadi waren gevaarlijk, maar de gelijkmaker bleef uit. Eupen loerde op de counter, maar Prevljak liet het na om de wedstrijd in een definitieve plooi te leggen.

In het slot werd de 1-3 voor Eupen nog via de VAR afgekeurd. Prevljak kwam niet aan de bal, maar stond in buitenspelpositie en hinderde de verdediging van Standard.

Bodart!!! Bodart!!!

Vrije trap en de laatste kans voor Standard. Doelman Arnaud Bodart gaat mee en staat op de juiste plaats om de bal binnen te trappen. De jonge doelman redt zo een punt voor Standard dat het zichzelf niet makkelijk maakte na de vroege rode kaart.

90' + 6' : BUUUUUUUT: 2-2 ⚽ @bodart_arnaud 🧤 égalise dans les dernières secondes ! @bodart_arnaud 🧤 maakt gelijk in de laatste seconden ! #STAEUP Standard de Liège (@Standard_RSCL) November 21, 2020