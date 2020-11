Beerschot = Spektakel, met dank aan Losada: "Ga nooit een speler in vorm op bank zetten voor een gelijkspel of om de nul te houden"

Wedstrijden van Beerschot? Die zijn spektakelrijk. En dat is verre van overdreven. Niemand scoorde meer in de Jupiler Pro League, niemand kreeg ook meer goals binnen.

Maar: met hun manier van spelen doet Beerschot het wel goed. Ze stonden na twaalf speeldagen nauwelijks een puntje achter de leiders en doen watertanden door hun manier van voetballen. Onbevreesd en altijd vol gaan voor de winst.

Het is eens te meer de stijl van Hernan Losada, die Beerschot het voorbije jaar een identiteit gegeven heeft. In Kortrijk speelde hij gewoon met zijn beste spelers, ook al was er daardoor wel héél veel aanvallend geweld aanwezig.

Aanvallend spel

"Ik ga geen spelers in vorm op de bank houden om de nul te kunnen houden of dergelijke meer. Ik had geen twijfels daarover", aldus Losada na de wedstrijd in Kortrijk. En de manier van spelen levert wel degelijk ook punten op naast spektakel.

"We spelen nu eenmaal heel aanvallend. Dat heeft ons ook al veel spektakel, goals en punten opgeleverd. En dus moeten vooral naar het positieve kijken", vatte Fred Frans het samen. Nu ook spektakel tegen Anderlecht?