Westerlo slikt late gelijkmaker en mist aansluiting met nummer twee uit 1B

Westerlo heeft de kans gemist om een zaakje te doen in 1B. Seraing, de tweede in de stand, bracht zondagavond een bezoekje aan de Kempen. Een strafschopdoelpunt van Vetokele leek Westerlo naar de derde plaats in het klassement te loodsen. Dat was echter buiten de gelijkmaker van N'Diaye gerekend.

De huidige zesde plaats in de rangschikking strookt toch niet helemaal met de ambities van Westerlo. Mits een thuiszege tegen Seraing kon het een gouden zaak doen. Halverwege de eerste helft had het ook 1-0 moeten worden. Cizer bracht voor doel, de moederziel alleen staande Vetokele verkwanselde de kans. Het antwoord van Seraing volgde onmiddellijk: Bernier kapte zich vrij en knalde naast. Met een kleine twintig minuten op de klok werd de ban alsnog gebroken en wel van op de stip. Vetokele bleef deze keer wel koelbloedig. Seraing ging wel nog op zoek naar het gelijkspel en sleepte dat uiteindelijk nog uit de brand. N'Diaye kopte de voorzet van invaller Kilota drie minuten voor affluiten tegen de touwen: 1-1. Comfortabele voorsprong voor leider Union Een puntendeling dus in de Kempen. Seraing ziet Westerlo niet naderen en weet zijn eerste achtervolgers ruim op achterstand te houden. De kloof met leider Union is wel nog groter: die bedraagt zeven punten.