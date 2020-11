Wim De Decker wil na zege met AA Gent voor goede reeks gaan: "We zeggen al lang dat het er eens van zou komen"

Het zal Wim De Decker ook deugd doen, eens tegen een sterk team toch de vuisten kunnen ballen. Sinds hij overnam als T1 hebben de omstandigheden nog niet vaak meegezeten. Denken we maar aan die thuiswedstrijd tegen Genk. In Charleroi werden de tegenslagen wel overwonnen.

Want die waren er wel degelijk, vooral in de voorbereiding op deze zondagavondmatch. "De aanloop naar deze wedstrijd was niet ideaal met enkele blessures en covidpositieven in het team. Het doet dan nog meer deugd dat we hier de drie punten meenemen", reageerde De Decker na afloop van de wedstrijd.

Plan uitgevoerd met strijdlust

De trainer van Gent legde uit waar hij nu juist zo tevreden over was. "De jongens die op het veld stonden, hielden zich aan het plan en voerden uit wat gevraagd werd met de nodige strijdlust. Dat stemt een coach bijzonder tevreden. De eerste helft hadden we goed onder controle, wat geen evidentie is hier."

Dat was wel nog maar het halve werk. "Charleroi kwam in de tweede helft meer opzetten. Ons team stond goed en er werd gevochten voor elke bal. Deze driepunter is de verdienste van de hele ploeg. We zeggen al lang dat het er eens van zou komen, met het nodige geluk is het er eindelijk. Nu is het zaak om een reeks neer te zetten."