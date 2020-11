Voor Marc Degryse wordt strijd om Gouden Schoen een Antwerps onderonsje: "Hij is nooit beter geweest dan dit seizoen"

Wie wordt de Gouden Schoen? Daar wordt al wekenlang duchtig over gespeculeerd. Analist Marc Degryse gaf in podcast Top of the League alvast zijn mening. Volgens de ex-speler van Anderlecht en Club Brugge wordt het een strijd tussen twee 'Antwerpenaren'.

"Voor mij zijn Holzhauser en Refaelov de twee topfavorieten voor de Gouden Schoen", bekent Marc Degryse. "Zij zijn allebei bepalend geweest voor hun ploeg. Het zijn bovendien aantrekkelijke voetballers, ze hebben iets meer dan de rest. Ze zijn creatiever en zien het spel beter." Hoewel er bij de aanhang van Beerschot een ware 'Holzhauser-lobby' is ontstaan, kijkt Degryse toch ook met veel respect naar de prestaties van Lior Refaelov bij Antwerp. "Ik heb Refaelov nog nooit beter zien spelen dan dit seizoen."