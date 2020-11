Je vedi Napo... Diego e poi muori: hommage aan (één van) dé grootste voetballers aller tijden

Diego Armando Maradona Franco (1960 - 2020). Het ga je goed, Pluisje.

G.O.A.T. Greatest Of All Time.

De discussie gaat vandaag eventjes niet over Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Vanavond is Diego Armando Maradona Franco de grootste voetballer aller tijden.

Pluisje is bij de jongere generatie jammer genoeg niet meer gekend voor zijn voetbalexploten. De demonen hadden de geest van de Argentijn al eventjes overgenomen, maar de voeten zullen altijd én overal voor muziek zorgen.

Je vedi Napoli e poi muori. Napels zien en sterven. Van 1984 tot 1991 werd het spreekwoord aangepast. Diego zien en sterven. Ongeëvenaard in Napels. Sorry, Dries.

Diego Maradona is sinds vandaag - hij overleed thuis aan een hartaanval - cultureel erfgoed. Bedankt, Diego. Por siempre.

Eindigen doen we met de drie bekendste videofragmenten van Maradona.

Zijn geniale opwarming…

… en misschien wel zijn mooiste doelpunt

En… de hand van God!