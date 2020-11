Anderlecht en Genk lieten Haaland door de vingers glippen en... Club Brugge had zelfs een akkoord, maar weigerde eis van Mino Raiola

Erling Braut Haaland is tegenwoordig dé sensatie op de Europese velden. Het is dan ook waanzinnig dat de aanvaller in 2018 nog werd aangeboden bij enkele Belgische topclubs. Vooral Club Brugge stond dichtbij een transfer.

In 2018 was Erling Braut Haaland dé groeibriljant van Molde FK. De Noorse subtopper had geld nodig en ging leuren met de op dat moment 17-jarige aanvaller. In België werd aangeklopt bij RSC Anderlecht, KRC Genk en Club Brugge. Enkel blauw-zwart was bereid om de transfersom van vijf miljoen euro op tafel te gooien. Mino Raiola Uiteindelijk haakten Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe af op de torenhoge eisen van vader Haaland en zaakwaarnemer Mino Raiola. Laatstgenoemde eiste bijvoorbeeld een doorverkooppercentage van maar liefst dertig procent.