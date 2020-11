RIP PLUISJE: hele (voetbal)wereld betuigt zijn eer aan een van dé beste voetballers aller tijden

Dat 2020 geen fantastisch jaar is voor de mensheid, is ondertussen al duidelijk. En dat heeft nu nog een ferme zwarte rand gekregen.

In Argentinië doken deze namiddag veel geruchten op over de dood van Diego Maradona, die zou zijn overleden aan een hartstilstand.

RIP PLUISJE

Heel de wereld nam het bericht ondertussen over en uit de hele voetbalwereld zijn ondertussen ook al de nodige steunbetuigingen gekomen.

Het moge duidelijk zijn: Pluisje was een van de allerbeste voetballers aller tijden en iedereen zal de Argentijn die onlangs nog 60 jaar werd missen.

"He was a genius full stop."



Remembering a true footballing icon 💙



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/nyGjz54j5F — Manchester City (@ManCity) November 25, 2020

El FC Barcelona expresa su más sentido pésame por la muerte de Diego Armando Maradona, jugador de nuestro Club (1982-84) e icono del fútbol mundial. Descansa en paz, Diego — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2020

One of the all-time greats.



Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/6Bf1gMEUdg — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) November 25, 2020

I just got My hand back. #RIPMaradona — God (@TheTweetOfGod) November 25, 2020

It was an honour competing against you, Diego. 🙏 pic.twitter.com/gc7JmBFyfy — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 25, 2020

We are deeply saddened to hear of the passing of footballing great, Diego Maradona, an extraordinarily gifted footballer who transcended the sport.



Our thoughts and sincere condolences to Diego’s family, friends and those who knew him. pic.twitter.com/qUyc5BJ1OD — Premier League (@premierleague) November 25, 2020

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe 💔

🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/Xns3Z72pxt — Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020