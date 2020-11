Mignolet wil plaats drie veiligstellen en...: "In het geval van een finale tegen Lazio is alles mogelijk"

Simon Mignolet moest zich gisteren drie keer omdraaien in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Club Brugge moet zo'n scenario tegen Zenit FC absoluut vermijden. Er staat immers overwintering in de Europa League op het spel. En misschien zelfs meer.

Club Brugge ontvangt volgende week Zenit FC in het Jan Breydelstadion. Voor blauw-zwart dé wedstrijd in deze Champions League. De mogelijke scenario's kan je overigens HIER nog eens nalezen.

Ook de spelersgroep denkt momenteel vooral aan de Europa League. "Maar we moeten proberen winnen tegen Zenit", aldus Simon Mignolet in Het Laatste Nieuws. "En dan weet je nooit wat er nog in Rome kan gebeuren."

Het zal er tot de laatste speeldag om spannen in de strijd om de tweede plaats. Dat heb ik vlak na de loting ook al gezegd

In dat geval speelt blauw-zwart voor plaats twee op het veld van SS Lazio. "In het geval van een finale in Italië is alles mogelijk", wijst Big Si op de feiten. "Voor de derde plaats is het alvast positief dat zij gewonnen hebben."

"Het zal er tot de laatste speeldag om spannen in de strijd om de tweede plaats", besluit de doelman. "Dat heb ik vlak na de loting ook al gezegd. Wat Borussia Dortmund betreft? Ze waren beter. We moeten daar niet te lang bij stilstaan."