Heeft Leko nog plaats voor terugkerende De Sart? "Ik kan op vier posities uit de voeten"

Een enkelbreuk en corona... Het waren niet de leukste maanden voor Alexis De Sart. Nu traint de middenvelder weer mee bij Antwerp en wil hij zijn plaats heroveren. Maar waar?

Martin Hongla doet het sterk op zijn positie. "Martin liet vorig jaar op training al zien dat hij een topspeler is. Het grote verschil met toen is dat hij nu vertrouwen krijgt van de coach. Het is nu aan mij om te tonen dat ik opnieuw de Alexis ben van vóór mijn blessure", zegt hij in GvA.

"In mijn ogen kan ik op vier plaatsen op het middenveld mijn streng trekken, dus ook op de posities van Rafa en Pieter.”

Leko heeft hem wel nog niet zijn rol uitgelegd. “Neen, daar is het nog te vroeg voor. Ik probeer nu week na week conditioneel sterker te worden. Het proces is nog lang, maar we zijn op de goeie weg. De trainer kent me, hé. Hij weet wat ik in mijn mars heb.”