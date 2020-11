Dramatische Europese cijfers kunnen België naar nog slechts twee Europees spelende ploegen leiden

Volgend seizoen wordt de Europa League opgesplitst. Er komt een derde Europese competitie bij: de Conference League. In principe een flauw afkooksel. In plaats van 64 ploegen zullen er nog maar 32 in de Europa League spelen. Slecht nieuws voor België gezien de Europese resultaten.

We zijn niet goed bezig dit seizoen en dat gaat zijn weerslag hebben op het aantal Europees spelende ploegen. Zo dreigen we al onze rechtstreekse deelnemer aan de Champions League te verliezen, maar ook dat er straks veel minder ploegen in Europa zullen spelen. Als we nog verder afzakken zullen we immers nog maar één rechtstreekse deelnemer aan de Europa League hebben. De bekerwinnaar kan ook nog als die de laatste voorronde van de groepsfase overleeft, weet Het Nieuwsblad.

Als we uit de top tien vallen - wat niet ondenkbaar is - dan houden we mogelijk nog maar twee teams in Europa over. De landskampioen speelt dan in de Europa League en de bekerwinnaar in de Conference League. Er worden dus best nog heel wat punten gesprokkeld...