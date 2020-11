Pro League wil dat goals 'coronaproof' gevierd worden en gaat trofee uitreiken

Als er een doelpunt valt dan mag er eens gevierd worden. De ontlading die een goal teweegbrengt is niet te onderschatten. Spelers vliegen elkaar doorgaans in de armen, maar dat wil de Pro League voorlopig even anders zien.

Terwijl de Belgische bevolking de aantal knuffelcontacten moet beperken wordt er na een doelpunt in het voetbal nog naar hartenlust omarmd of gaan de spelers zelfs op een hoopje liggen.

Zo liet viroloog Marc Van Ranst zich kritisch uit over de viering van Antwerp na het enige doelpunt in de bekerfinale.

Een bubbel van je huishouden en 5 vrienden, zeggen ze.

Een barbecue in de tuin kan maximaal met 10 personen, zeggen ze.

Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze.

Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik. pic.twitter.com/m3aTCyVfQa — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 1, 2020

"We moeten op zoek naar nieuwe manieren om blijdschap te delen, op een veilige afstand, “coronaproof”. Samen met de clubs wil de Pro League nog meer inzetten op coronaproof vieringen", deelde de Pro League mee in een communiqué. Na elke speeldag wordt een viering verkozen tot 'Pro Celebration of the week' en na het seizoen zelfs een 'Pro Celebration'.

.@ProLeagueBE beloont corona proof celebrations op onze velden.



Samen met de fans gaan we na elke speeldag via social media op zoek naar de “Pro Celebration of the week”. Wij kijken alvast uit naar de doelpunten en corona proof vieringen van dit weekend! pic.twitter.com/Yp175dh2Wr — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) November 26, 2020

Op 30 oktober gaven Théo Bongonda en Cyriel Dessers alvast het goede voorbeeld tijdens Genk - Eupen (4-0). (zie foto bovenaan)