WEDSTRIJD: Neem deel en win het boek "Maradona en de Belgen" van François Colin

Diego Armando Maradona die onlangs nog zijn 60ste verjaardag vierde is gisteren overleden in zijn thuisland Argentinië. Auteur François Colin had naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag een biografie geschreven over het leven van de Argentijnse wereldster.

Geen voetballer had een boeiender carrière, vol hoogtes en schandalen. De duivel voor sommigen, de enige God voor anderen. In Napels en in Argentinië was Maradona niet meer of minder dan een religie. Waarom leer je in dit boek.



François Colin, die doorheen zijn loopbaan op onder andere drie wereldbekers Diego Maradona aan het werk zag, liet in het boek heel wat Belgen aan het woord die ooit tegenover de Argentijn op een voetbalveld stonden of hem gekruist zijn in hun leven.

Zo zijn er getuigenissen van onder andere Jan Ceulemans, Jean-Marie Pfaff, Wilfried Van Moer, Erwin Vandenbergh, Eric Gerets, Marcel Van Langenhove, Michel D’Hooghe, Franky Vercauteren en Dries Mertens. Zij, en nog vele anderen, komen aan het woord in Maradona en de Belgen.

