Kompany zet zelf ook druk: "Ja, deze match moet gewonnen worden, in elke omstandigheid"

Een wedstrijd tegen Standard en de fans eisen een overwinning. Geen probleem, vindt Vincent Kompany, want hijzelf kent het belang van de Clasico maar al te goed. Hij heeft er dan ook alles aan gedaan om zijn spelers daarop te wijzen. "Er valt maar één ding te doen: de truitjes nat maken!"

Beerschot, daar heeft hij genoeg over gezegd. Heel de week stond in het teken van Standard. "Ik heb me duidelijk uitgedrukt na de match. Dat is het verleden en heeft geen belang meer. Er moest deze week gewerkt worden en zeker niet te veel gepraat worden naar de buitenwereld toe. Er staat te veel op het spel", klonk het kordaat.

Standard is immers niet zomaar een match. Het is een match die het vertrouwen van de fans deels kan herstellen. "Het is een wedstrijd die alles kan veranderen. Het is ook makkelijker werken voor ons, want de zaken zij duidelijk. Je hoeft het belang ervan niet uit te leggen. Dit zijn matchen die een eigen verhaal hebben. Je kan tien punten voorstaan en 4-0 verliezen en de sfeer zal helemaal omslaan. Het omgekeerde is ook waar: je kan winnen en het vertrouwen opkrikken", aldus Kompany.

Ik verwacht dezelfde reactie op match als op training

Kompany zal het zijn spelers nog eens extra inpeperen. "Ik moet ervoor zorgen dat ze met vertrouwen aan de aftrap komen. Als ik de helft van mijn motivatie kan overbrengen, zal het al goed zijn. Ze moeten door een muur willen gaan. Er zit maar één ding op: de truitjes natmaken. Een zege is nodig ja. Ik wil het belang niet minimaliseren."

De supporters lieten dat al merken door spandoeken aan het oefenveld te hangen. "Dat is goed. Uiteindelijk kunnen we zo voelen hoe belangrijk die match is. Ik verwacht dezelfde reactie op match als ik deze week op training zag."