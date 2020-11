Anderlecht-Standard: rivaliteit is er nog steeds, haat is gaan liggen. "Ideale moment voor een referentiematch"

Na afloop van de match tegen Beerschot was Kompany hard voor zijn team. Gedaan met aaien over de bol. Toen al voerde hij de druk op naar de partij van zondag. Dan ontvangt Anderlecht in het Lotto Park Standard. De haat tussen de twee clubs is wat gaan liggen, de rivaliteit is nog steeds erg groot.

Dat weet ook Eric Van Meir. De analist kwam nog uit voor de Rouches en weet als geen ander hoezeer deze wedstrijd leeft. "De derby tegen Charleroi was ook altijd erg beladen, maar het was de match tegen Anderlecht die het meest tot de verbeelding sprak, veel meer dan tegen Club Brugge bijvoorbeeld. Anderlecht is immers de club met het meeste landstitels", aldus Eric Van Meir.

Die rivaliteit is er nog steeds, wat de Anderlecht-fans hun spelers deze week duidelijk maakten met enkele spandoeken op Neerpede. Al is de haat in vergelijking met enkele jaren geleden gelukkig gaan liggen. De testwedstrijden in 2009, de tackle van Witsel op Wasilweski enkele maanden later of het wansmakelijke spandoek van de Standard-aanhang aan het adres van hun voormalige aanvoerder Steven Defour in 2015: het droeg allemaal bij tot een erg grimmige sfeer tussen de twee clubs.

"Dat is inderdaad toch allemaal wat gekalmeerd", zegt Van Meir. "Dat gaat ook gepaard met de resultaten uiteraard, en het draait bij beide clubs de laatste jaren wat minder. In dat opzicht is het misschien goed dat er geen fans toegelaten worden. Zo kunnen eventuele problemen vermeden worden. Langs de andere kant gaat spelen zonder publiek ten koste van het kwaliteit van het voetbal."

Centrale rol Yari Verschaeren

Ook Van Meir zag hoe Kompany de druk opgevoerd heeft voor deze wedstrijd, de Clasico. Anderlecht moet oogsten tegen Standard. "Ik begrijp dat Kompany tijd nodig heeft om een ploeg op te bouwen, maar af en toe zijn er referentiematchen nodig waarop gebouwd kan worden. Wel, zondag is daar het ideale moment voor. Ik vond hem erg giftig na de match tegen Beerschot, dat zijn we niet van hem gewend."

Al zal Vincent Kompany zondag geen beroep kunnen doen op Percy Tau, een van de lichtpuntjes de voorbije weken. De Zuid-Afrikaan ligt in de lappenmand. "Anderlecht gebruikte al erg veel spelers en Kompany wisselt, al dan niet noodgedwongen, erg veel. Toch vind ik dat je de keuzes van een coach nooit kan betwisten. Hij is het die de jongens dagelijks aan het werk ziet. Misschien kan hij van de situatie gebruik maken om Yari Verschaeren in een centrale rol uit te spelen", besluit Van Meir. De Rode Duivel kreeg bakken kritiek na de magere prestatie op het veld van Beerschot. Vanop de rechterflank lag hij aan de basis van het eerste tegendoelpunt, waarna hij aan de rust in de kleedkamers bleef.