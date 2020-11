Wat wordt het, een EK met volle of lege stadions? UEFA neemt in maart beslissing

De UEFA zal op 5 maart beslissen of er publiek toegelaten is tijdens het EK komende zomer.

Voorlopgi lijkt het de goede kant op te gaan, verschillende bedrijven zitten in de laatste fase met hun coronavaccin en ook de curves liggen in de zomer lager. Maar de UEFA wil het zekere voor het onzekere nemen en alle gaststeden apart evolueren.

Want het EK van 2020 wordt over heel Europa gespeeld, verspreid over 12 gaststeden en stadions. Elke gaststad moet twee of drie scenario's uitwerken om publiek te ontvangen. Ze mogen kiezen uit vier scenario's die variêren van volle stadions tot gesloten deuren.

In Rusland, waar de Rode Duivels twee groepswedstrijden zullen spelen, blijven de cijfers nog steeds stijgen. In Denemarken, waar de overige groepswedstrijd gespeeld wordt, gaat het voorlopig de goede kant op.