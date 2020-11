Steven Defour zit gelijkenissen tussen Aster Vranckx en Axel Witsel: "Als hij ooit bij een Europese topclub speelt..."

Negen jaar nadat de wegen van Axel Witsel en Steven Defour bij Standard uit elkaar gingen, deelt laatstgenoemde opnieuw de kleedkamer met een Belgisch talent: Aster Vranckx. Defour ziet wat gelijkenissen met Witsel.

"Ze hebben dezelfde stijl", liet Defour optekenen in Het Nieuwsblad. Witsel is ook eerder als nummer tien begonnen, maar ­voetbalt vandaag als controlerende ­middenvelder, veel lager op het veld. Ik zie Aster op termijn dezelfde evolutie doormaken."

Europese topclub

"Bij elke stap die hij de komende ­jaren gaat zetten, zal hij een beetje zakken qua positie. Als hij ooit bij een Europese topclub speelt, zie ik hem als controlerende middenvelder spelen", ging Defour verder. Maar hij vindt dat Vranckx nog wat meer moet doseren. "Hij gaat meer moeten nadenken. Hij gaat ontdekken dat je niet altijd en overal druk kunt zetten, dat hou je niet vol."

Maar in het kopje zit het wel goed denkt Defour. "Aster is heel matuur voor zijn leeftijd. Hij wil ook constant dingen bijleren. En vooral: als je hem iets vertelt, dan luistert hij ook echt. Ik heb in mijn carrière al andere jongeren mee­gemaakt", besloot de gewezen Rode Duivel.