Bij Union zijn ze teleurgesteld na de nederlaag tegen RFC Seraing: "Het tegendoelpunt was om te lachen"

Het is opnieuw spannend in 1B. RFC Seraing is erin geslaagd om dit weekend met 1-0 te winnen van Union dankzij een doelpunt van Bernier. Daardoor komt RFC Seraing terug tot op vier punten van Union.

Bij Union waren ze dan ook teleurgesteld. Op de website van de leider in 1B staan verschillende reacties te lezen. "Ik wil geen excuses zoeken, maar het veld was niet gemakkelijk om op te spelen", vertelde Teddy Teuma.

"Het is frustrerend omdat het doelpunt vermijdbaar was en omdat onze tegenstander voor de rest niet veel kansen heeft gekregen om te scoren. We zijn er echter niet in geslaagd om ons spel aan hen op te leggen", aldus Teuma.

Ook Felice Mazzu, de trainer van Union, was teleurgesteld. "Het tegendoelpunt was om te lachen. We hebben daarvoor drie goede kansen laten liggen, maar de winnaarsmentaliteit was er wel. Volgende week moeten we goed reageren."