Wim De Decker verdedigde schlemielen van zondag (en heeft een punt): "Zou misschien ook niet goed zijn voor mij"

Nieuw kan je het niet meer noemen, de problemen van en bij KAA Gent. Geen goals maken en er wel vermijdbare tegenkrijgen. Maar een oplossing? Dat is een ander paar mouwen.

"Eigenlijk waren het drie vermijdbare doelpunten. En zelf wilden we heel graag scoren, maar dat lukte niet. Maar ja ...", haalde Vadis Odjidja de schouders op. Zowel offensief als defensief was er opnieuw een enorm gebrek aan efficiëntie.

Osman Bukari - vorige week nog 'gelanceerd' door zijn doelpunt tegen Charleroi - miste twee dotten van kansen. "In Ghana noemden ze mij Hazard", klonk het vorige week nog in Het Nieuwsblad bij de snelle aanvaller.

Diepe malaise

"Maar we moeten zeker niet te veel op zijn gemiste kansen de nadruk leggen, want er waren nog andere kansen en problemen", aldus coach De Decker. Idem overigens voor de foutjes van Bolat achterin: "Ik moet het bekijken. Daar nu teveel over zeggen zou misschien niet goed zijn voor Sinan. En misschien ook niet voor mij."

Wat er ook van zij: Bolat en Bukari zijn hoogstens het toonbeeld van de pijnlijke malaise. Andere goalies gingen dit seizoen ook al in de fout, Kleindienst en Yaremchuk speelden ook al absolute draken van wedstrijden en in de verdediging staat er ook altijd wel iemand te schutteren op zijn benen (Plastun, Ngadeu, Nurio, ...).