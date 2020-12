Verrassende nederlaag leidt tot pijnlijke kritiek voor Real Madrid en Zidane

Op de persconferentie na de wedstrijd waren de media niet mals voor de Madrileense club. Real Madrid gaf een goede uitgangspositie op overwintering in de Champions League zomaar uit handen.

Trainer Zinedine Zidane had het niet makkelijk op de persconferentie. De media tilde zwaar aan de Europese nederlaag en Zidane nam enkele gestelde vragen zeer persoonlijk op.

"Het is een slechte reeks. Dit zijn moeilijke momenten, maar het is de realiteit. We moeten doorgaan. We speelden een geweldige eerste helft, maar openden de score niet. We hebben nog één wedstrijd te gaan en die moeten we zien te winnen", aldus de Franse coach.

"Ik ga geen ontslag nemen. Ik blijf kracht houden en zal zoals altijd alles geven, net als de spelers. We verdienden vandaag te winnen. We moeten deze situatie doorstaan en blijven geloven in wat we doen."

"We moeten onze trots wegnemen en de volgende wedstrijd winnen."