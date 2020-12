Kevin Muscat is niet langer de trainer van STVV. Na de 3-2 nederlaag in Moeskroen kreeg de Australiër te horen dat zijn contract in Sint-Truiden werd verbroken.

Voor de wedstrijd hing het al in de lucht. Een nieuwe nederlaag van Sint-Truiden zou zware gevolgen kunnen hebben voor Kevin Muscat. Na de wedstrijd kwam STVV met het nieuws naar buiten. De 47-jarige trainer stond pas sinds dit seizoen aan het hoofd bij de Limburgers.