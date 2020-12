Zidane niet blij met Belgische suggestie: "Vanwaar kom je daarmee?"

Eden Hazard is twee tot vier weken out met een spierblessure. De zoveelste tegenslag voor onze landgenoot sinds hij bij Real Madrid zit. Bondsdokter Kris Van Crombrugge had aangehaald dat het stressgerelateerd zou kunnen zijn, maar dat viel niet in goede aarde bij Zinedine Zidane.

'In Madrid hebben ze hoge verwachtingen. Eden gaat er uitwendig wel speels en spontaan mee om, maar ieder mens is onderhevig aan bepaalde stress. Eden zegt regelmatig: "Ik wil mijn best doen voor mijn supporters, voor Martínez, voor Zidane... Die mentale stress kan zich vertalen in de spieren. Ik denk dat de spanning van de spier bij hem momenteel wat hoger is, waardoor Hazard iets blessuregevoeliger wordt', zei de arts in Het Laatste Nieuws.

Zidane reageerde op zijn persconferentie voor de match tegen Ajax: "Vanwaar kom je daarmee? Stress? Nee, hij is mentaal erg sterk. Hazard is gewoon al meerdere keren getroffen door botte pech. Blessures komen overal voor. Eden is erg sterk en ik heb geen enkele twijfel over hem als speler en ik hoop dat hij snel weer terug is."