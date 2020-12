Debat van de week: Is het de schuld van de trainer? (en uw mening over fans in het stadion toelaten)



De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we opnieuw erg graag. Geef uw mening! Vorige week stelden we u de vraag rond het al dan niet terug publiek toelaten in de Jupiler Pro League, zoals in sommige andere competitie. Om het met Martien Mijland te zeggen: u zit een beetje in de twijfel collectief. 41% vindt het een goed idee, 59% niet. We hadden iets méér verwacht. Deze week moeten we het wel opnieuw hebben over de verantwoordelijkheden van coaches bij hun ploegen. Met Muscat (STVV) en Demol (RWDM) sneuvelden er deze midweek opnieuw twee coaches uit het Belgisch profbestand. Eerder waren er ook al trainerswissels bij Genk (2x), Gent (2x) en Moeskroen. En ook onder meer Hayen (Waasland-Beveren) en De Decker (AA Gent) staan ook al/nog onder druk. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen! Is het de schuld van de trainer? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja, hij is verantwoordelijk voor de spelers en de tactiek 35% Nee, de spelers zijn de hoofdverantwoordelijke 24% Nee, het transferbeleid en/of het bestuur moeten bij zichzelf te rade gaan 35% Andere mening (laat in reacties weten wat) 6% Stem Je kan nog stemmen tot 05/12/2020 11:00.



