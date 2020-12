Champions League om 18u55: Doku gaat ten onder in Rusland, Leipzig blijft United en PSG onder druk zetten

Om 18u55 stonden er al twee Champions League-wedstrijden op het programma, in beide partijen stonden er Belgen tussen de lijnen.

In groep A moest Jérémy Doku het met Rennes opnemen in en tegen het Russische Krasnodar. Beide ploegen waren al zeker uitgeschakeld maar een overwinning zou een derde plaats betekenen en een bijhorend Europa League-ticket.

Maar het voetballend niveau van Rennes is al enkele weken in verval. Dat van Krasnodar ook waardoor het niet zo'n bijster interessant duel werd. In de 71e minuut kon Marcus Berg het enige doelpunt van de wedstrijd scoren voor Krasnodar. Doku speelde een hele wedstrijd en was een van de beteren bij Rennes, maar kon niet voor de ommekeer zorgen.

Istanbul Basaksehir - RB Leipzig

Het Duitse Leipzig moest de lastige verplaatsing naar Istanbul maken. Bij de Turken startte Bolingoli in de verdediging maar hij moest geblesseerd het veld verlaten. Zijn vervanger was met Nacer Chadli evenwel ook Belgisch.

Basaksehir en Leipzig maakten er een heel leuk duel van. Poulsen en Mukiele zorgen voor een dubbele voorsprong van de bezoekers maar Kahveci kon voor de rust nog de aansluitingstreffer maken. Wanneer Olmo met nog zo'n 25 minuten op de klok de 1-3 maakt, lijkt de partij over.

Maar Kahveci blijft een gesel voor de verdediging van Leipzig en scoort tot twee keer toe. De hattrick van de Turk was echter niet genoeg want in extremis kon Sorloth (ex-Gent) toch nog de 3-4 maken. Door de overwinning blijft Leipzig druk zetten op PSG en United in de groep.