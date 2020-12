Ook in thuisland maken ze zich zorgen om Club-spits: "Ik dacht dat hij de kwaliteiten had om in België te slagen"

Jan Koller, ex-Lokeren en -Anderlecht, was in januari nog vol lof over Michal Krmencik. Zijn landgenoot ging het wel maken bij Club Brugge. Intussen zijn de zorgen toch wel serieus toegenomen.

Krmencik kan maar geen basisplaats veroveren bij blauw-zwart. En in de matchen die hij wel mag spelen, ontgoochelde hij meestal. Koller, tegenwoordig ook tv-analist, hoopt dat hij zich nog kan doorzetten. “Hij moet spelen om zijn plaats in de nationale ploeg te houden. Hij was spits nummer één toen hij bij Club kwam. Nu is hij nummer drie. Ik dacht dat hij de kwaliteiten had om in België te slagen, maar hij heeft een gebrek aan vertrouwen.”





