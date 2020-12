De nederlaag te veel? Real Madrid overweegt drastische beslissing na afgang bij Shakhtar Donetsk

Bij Real Madrid is het geduld niet groot, dat weet iedereen. Zelfs niet voor Zinedine Zidane, die toch al het één en ander gewonnen heeft met de club. Een verlies bij Shakhtar Donetsk is echter een blamage die gevolgen kan hebben.

Real zit niet op het juiste spoor. Nu blijkt dat doorgaans goedgeïnformeerde journalisten HLN lieten weten dat ze menen dat voorzitter Florentino Pérez een trainerswissel overweegt. "Een drastische keuze in de komende uren? Een trainerswissel, gesteund door sommige sectoren binnen de club, hangt in de lucht", schrijft El Mundo.

De vervangers worden zelfs al genoemd: Mauricio Pochettino en ex-Galáctico Raúl - trainer van het B-elftal. Slecht nieuws ook voor Eden Hazard, want Zidane was de grootste reden waarom hij naar de Koninklijke trok. En de Fransman is zijn eerste verdediger.