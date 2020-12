Gerkens legt verschil tussen Antwerp en ex-clubs Anderlecht en Genk uit: "Het moet over het sportieve kunnen gaan"

Drie goals, drie assists over alle competities heen en heel belangrijk voor zijn team: we zien de beste versie ooit van Pieter Gerkens. Hij laat zich nu uit over zijn vorm en zijn ex-ploegen.

Pieter Gerkens is bij Antwerp prima bezig: "Dit is de beste Pieter Gerkens ooit, al is er nog groeimarge. Zeker in de cijfers", aldus de middenvelder in Het Laatste Nieuws.

"Maar we spelen in een heel dominante ploeg en dat maakt het ook makkelijker. Het systeem ligt me ook, maar dat het bij Anderlecht niet draaide, lag ook niet enkel aan het systeem."

Stabiliteit

"Antwerp draait beter dan Anderlecht toen ik er zat. Het vertrouwen dat ik hier heb, was er toen niet. De hele sfeer rond de club is ook anders. Het is belangrijk dat het over voetbal gaat en niet over extrasportieve zaken."

"Dat was ook zo in mijn periode bij Genk, ook niet de meest stabiele periode met de bestuurswissel", aldus nog Gerkens.