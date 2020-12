Nicky Hayen klimt met Waasland-Beveren uit het dal: "Wil het bestuur bedanken"

Waasland-Beveren was één dag rode lantaarn in de Jupiler Pro League, maar gaf het stokje dan opnieuw door aan Moeskroen.

"We zijn goed georganiseerd gebleven", aldus coach Nicky Hayen na de knappe zege tegen Charleroi. "Al hadden we onze ruimtes beter moeten benutten in de tweede helft."

Kijken enkel naar onszelf

"Het essentiële waren de drie punten. We kijken enkel naar onszelf en niet naar de resultaten van de tegenstanders. We spelen goed op dit moment en we pakken punten. Op deze manier moeten we verder gaan."

"Ik moet de club bedanken voor haar geduld. Ik weet dat het niet altijd makkelijk is om tijd te geven aan een jonge trainer, maar het bestuur heeft altijd zijn vertrouwen in mij herhaald. En ik ben heel blij om hen iets terug te kunnen schenken."