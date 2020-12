Of de bondscoach zich zorgen maakt om Eden Hazard? "Nee, niet in dit geval"

Nu we de bondscoach toch even konden spreken, was het best om ook eens te peilen naar zijn gevoel over Eden Hazard. Er komt een heel belangrijk jaar aan en België heeft een fitte Hazard nodig. "Ik maak me geen zorgen", zei Martinez.

Waarom niet? Hazard heeft praktisch heel 2020 in de lappenmand gelegen. "Het is een heel onfortuinlijk jaar geweest voor Eden. Hij heeft verschillende problemen gehad, maar daarom maak ik me net geen zorgen. Ik had me wel zorgen gemaakt als hij telkens herviel in dezelfde blessure en hij niet reageerde op de behandeling."

"In de eerste match tegen Inter zag ik een gelukkige Eden die het verschil maakte. Het is een normale blessure. Ik maak me enkel zorgen omdat hij op dit moment geen plezier kan beleven. Eden Hazard hoort op een voetbalveld!"

Een Spaanse collega wou nog weten of Hazard en Kylian Mbappé vergelijkbaar zijn in hun belang voor de ploeg. "Eden kan een match winnen met één actie en doet dat al vele jaren. Mbappé doet dat nu ook voor zijn ploeg en voor Frankrijk. Maar voor de rest zijn ze als voetballers niet vergelijkbaar."