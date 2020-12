🎥 Anderlecht verlengt contract van meest constante speler van het seizoen

Meer dan een jaar heeft Amir Murillo niet nodig gehad om de technische staf van Anderlecht te overtuigen. De rechtsachter verlengde zijn contract bij de club tot 2025.

Murillo heeft dit seizoen al alle minuten gespeeld bij Anderlecht. Hij was ook goed voor twee goals en drie assists. Hij is de meest constante speler van paars-wit en werd daarvoor ook beloond.

“Murillo kwam op 6 december 2019 over van New York Red Bulls en blaast zondag dus één paars-wit kaarsje uit”, klinkt het op de clubsite. "Amir heeft alles wat we kunnen verwachten van een moderne fullback. Snel, agressief, goed aan de bal en aanvallend ingesteld. Met zijn verlenging willen we de huidige kern verder stabiliseren, met oog op de toekomst”, aldus Sports Director Peter Verbeke.

In een video feliciteerde zijn uitgebreide familie hem met het nieuws, wat hem duidelijk aangreep. Die kan u hieronder zien.