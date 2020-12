Eerste indrukken sijpelen door over Nilis bij Anderlecht: aanvallers zijn enthousiast

Luc Nilis is sinds begin deze week aan de slag als spits- en techniektrainer bij zijn grote liefde Anderlecht. De eerste signalen over zijn inbreng in de technische staff zijn alvast positief.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn de aanvallers van Anderlecht na een paar dagen enthousiast over de inbreng van Luc Nilis. De voormalige chouchou van paars-wit is bezig aan een soort stageperiode van 12 a 14 dagen. Als het klikt, is het van beide kanten de bedoeling om ook na deze periode verder met elkaar door te gaan. De voorlopige bilans, al is het maar na enkele dagen, lijkt alvast positief.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Zulte Waregem - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.