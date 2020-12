Govea wil met Zulte Waregem bevestigen tegen Anderlecht en laat zich uit over Brusselse interesse: "Deschacht is er alvast op gebrand om te winnen en ik wil Ollie gelukkig maken"

Zulte Waregem boekte op de vorige speeldag een deugddoende zege tegen KAA Gent. Vrijdagavond kijkt Essevee al opnieuw een topclub in de ogen, dan komt namelijk Anderlecht op bezoek.

Omar Govea had met een geweldige vrije trap ook zijn aandeel in de overwinning tegen de Bugffalo's. De Mexicaanse spelmaker hoopt de lijn van vorige week door te trekken tegen RSC Anderlecht.

“Dat wordt een speciale match. We moeten ook tegen topclubs resultaten boeken. Deschacht is er alvast op gebrand om te winnen en ik wil Ollie gelukkig maken. Zelfs als hij kaart, is hij competitief. Ollie gidst ons wel: hij spreekt over momenten pakken, tactisch gedisciplineerd blijven en overlegt ook met de staf", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Speciaal omdat paars-wit afgelopen zomer Pieter Gerkens wou ruilen voor hem? “Dat werd nooit concreet. Ik voel me nu thuis in Waregem. Ik wil hier een seizoen volmaken met veel goals en assists. Daarnaast verdwijn ik nog te vaak uit matchen. Als ik niet spelbepalend ben, moet ik blijven duels aangaan, aanvallen opzetten.”