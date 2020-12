Montanier moét zich tonen om contractverlenging te krijgen: "Ik werk alsof ik de komende tien jaar voor Standard ga werken"

Philippe Montanier krijgt dit seizoen de kans om zich te bewijzen als coach van Standard. De opvolger van Michel Preud'homme is vastbesloten om vervolgens een project op lange termijn te starten in Luik.

Standard kon dit seizoen nog niet overtuigen, maar de Rouches zitten ondertussen wel op PO1-koers in het klassement. Met andere woorden: slecht doet de Fransman het niet in de Vurige Stede.

Nochtans liet Philippe Montanier al duidelijk verstaan dat hij geen voorstander is van contracten voor één seizoen. “Maar ik werk bij Standard alsof ik er de komende tien jaar zal werken.”

Iedereen weet dat het binnen drie dagen over en sluiten kan zijn voor mij

“Iedereen weet dat het binnen drie dagen over en sluiten kan zijn voor mij”, beseft de coach in Het Laatste Nieuws. “Dat is eigen aan ons beroep. Een coach wordt beoordeeld op korte termijn.”