Gilles De Bilde bijzonder hard tijdens live- uitzending voor aanvallers van Anderlecht

Gilles De Bilde had gisteren de eer om als co-commentator de eerste live-uitzending van Frank Raes mee te volgen. In de wedstrijd Zulte Waregem - Anderlecht sprak de winnaar van de Gouden Schoen in 1994 zich uit over het gebrek aan kwaliteit bij de aanvallers van Anderlecht.

Tijdens de wedstrijd Zulte Waregem – Anderlecht liet co-commentator Gilles De Bilde er geen gras over groeien. De ex-speler van Anderlecht haalde uit naar de aanvallers en verweet hen op een matig niveau te acteren. Gilles De Bilde was hoorbaar teleurgesteld in het voetbal dat Anderlecht bracht: “Het is moeilijk om te geloven in een proces als er geen kwaliteit is. Anderlecht speelt alles behalve dominant voetbal.” “De aanvallers van Anderlecht spelen zonder inzicht en het aanvallende voetbal in het zestienmetergebied van de tegenstander is dramatisch.” “Wat een ontgoocheling, die Bundu. Maar ook bij Paul Mukairu en Dauda ontbreekt het aan scorend vermogen", aldus co-commentator Gilles De Bilde.