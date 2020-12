Analist kritisch voor Nmecha en Standard-spitsen: "Rij tot op straat", "Kip heeft maar bepaald aantal eieren" en "Enkel Mbokani, Yaremchuk en Onuachu"

Elke topclub heeft een goede spits nodig die voor doelpunten zorgt. Bij de Belgische topclubs mangelt het daar toch wel wat aan. Gert Verheyen analyseert: "Neen, hij hoort daar niet bij."

"Onuachu, Mbokani en Yaremchuk. Dat zijn de enige diepe spitsen bij een topclub die het waarmaken. Echte spitsen scoren ook als ze slecht spelen. Een negen zonder goals, dat is een nul", aldus Gert Verheyen in Het Nieuwsblad.

"Nmecha? Dat is een oké spits voor Anderlecht momenteel, maar de typische negen staat altijd voor doel. Nmecha is er soms ook gewoon niet", is Verheyen duidelijk over de aanvaller van Anderlecht. En dan is er nog het geval Club Brugge.

Als ze dat nu bij Standard zouden doen, staat er een rij tot op straat ...

Daar doen Okereke, Rezaei én Krmencik het niet. Samen toch goed voor 20 miljoen euro aan transfergeld: "Maar misschien is dat nog niet zo duur, een spits kost het meeste geld. Het is na de coach de moeilijkste aanwerving."

"Momenteel is De Ketelaere de beste keuzes als diepe spits in een 4-3-3. Als hij daar staat, zal hij wel afgerekend worden op goals. Als goede diepe spits moet je 1 keer scoren per twee matchen. Minimaal. Als buitenspeler is 1 op drie matchen prima."

De kip of het ei

"Een kip heeft maar een beperkt aantal eieren. Op een bepaald moment is het op. Dat is bij een spits hezelfde."

Zit ook diep: Standard. "Ik scoorde eens een seizoen slechts drie goals en werd ontboden bij het bestuur van Club Brugge. Marcel Kyndt vroeg me wat er aan de hand was. Als ze dat bij Standard nu doen, dan staat er een rij tot op straat ... Oulare, Avenatti, Muleka, Amallah, Balikwisha, Tapsoba ... Dat is al de zesde."