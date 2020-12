Leko heeft "opties genoeg" om Haroun te vervangen, maar ziet toch één interessante piste: "Ik zet hem liever hoger, maar het is geen probleem"

Antwerp moet dit weekend kapitein Faris Haroun missen tegen Genk door een schorsing. Nu heeft Ivan Leko wel genoeg centrale middenvelders rondlopen, maar hij overweegt toch om Pieter Gerkens een rij lager te zetten.

Antwerp op Anderlecht en niet toevallig was Haroun er daar ook niet bij. ­“Faris is niet voor niks onze captain. Maar ik heb ook vertrouwen in de andere jongens. We hebben opties genoeg: Birger Verstraete, Boya, Gerkens, Louis Verstraete ook", zegt hij in GvA.

Gerkens zijn natuurlijke positie is eigenlijk iets lager, maar hij doet het enorm goed als aanvallende pion. “Ik zet hem liever hoger, zoals nu en bij STVV. Maar tegen OHL heeft hij het laatste half uur ook de positie van Faris overgenomen. Dat is geen probleem, hij past zich­makkelijk aan.”