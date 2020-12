Lior Refaelov kreeg geen centimeter ruimte tegen Racing Genk: "Tja, zij doen hun huiswerk ook"

Antwerp begon furieus aan de topper tegen Racing Genk, maar al vrij snel werd duidelijk dat de Limburgs de betere ploeg was. Ook Lior Refaelov was na afloop nuchter genoeg om zich neer te leggen bij de nederlaag van Antwerp, dat met vijf op vijftien wat wegzakt.

De ervaren spelmaker van Antwerp zocht geen excuses na afloop. "Het is een verdiende zege voor Genk. Ze waren veel scherper, beter in de duels en agressiever. We kunnen niet verbergen dat de opeenstapeling van wedstrijden zich laat voelen. Het is nu aan ons om de jongens te steunen die vandaag in de fout gingen bij de tegengoals. En dat zullen we ook doen, want we zijn een ploeg."

Het blijft zonde dat Antwerp niet op volle sterkte kon aantreden tegen Racing Genk. "Faris (Haroun) en Pieter (Gerkens) zijn sleutelspelers voor ons, dat weet iedereen. Toch vind ik dat we voldoende spelers hebben met veel kwaliteiten. Zonde dat dat vandaag niet uit de verf kwam", aldus Refaelov.

Lior Refaelov werd met name door Daniel Munoz erg kort gedekt. Geen centimeter ruimte kreeg de Antwerpse draaischijf van Racing Genk. "De scheidsrechter gaf aan dat hij me ging beschermen nadat ik al een aantal keer aangetikt was, maar dat deed hij dan toch niet. Ach, Racing Genk doet zijn huiswerk ook, het is aan ons om daar oplossingen voor te vinden. En dat lukte vandaag niet", steekt Refaelov de hand in eigen boezem.