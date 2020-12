🎥 Antwerp eert 'diamanten' Refaelov na 250ste match in hoogste klasse met verbluffend filmpje: "Dieje gast is gewoon briljant"

Royal Antwerp FC ging zondag dan wel onderuit tegen Racing Genk, toch is The Great Old bezig aan een uitmuntend seizoen. Dat heeft vooral te maken met de overwintering in de Europa League. Die kwam er voor een groot stuk onder de impuls van hun spelmaker: Lior Refaelov.

Stamnummer één besloot daarom, en na zijn 250ste match in eerste klasse, om een filmpje in elkaar te botsen met de mooiste momenten van zijn spelmaker van dit seizoen. Refaelov wordt daarin meermaals vergeleken met een diamant, de link tussen de Israelische stilist en de stad is daarmee snel gelegd. Of zou het toch eerder een promotiefilmpje zijn om hem in de verf te zetten voor de verkiezing van de Gouden Schoen? Meer dan 𝟮𝟱𝟬 wedstrijden in België

Meer dan 𝟮𝟰 karaat zuivere passes en goals

Meer dan 𝟭𝟬 jaar op topniveau



💎 « Dieje gast is gewoon briljant » 💎 pic.twitter.com/ckSDuVm2f5 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 7, 2020